Marché de Rainans Rue de l’Église Rainans dimanche 9 novembre 2025.
Rue de l’Église Centre-ville Rainans Jura
Gratuit
Début : 2025-11-09 09:00:00
fin : 2025-11-09 13:00:00
2025-11-09 2025-12-14
Marché de producteurs à Rainans, une vingtaine d’exposants tous les seconds dimanches du mois. .
Rue de l’Église Centre-ville Rainans 39290 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 10 18
