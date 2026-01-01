MARCHÉ DE RENAZÉ Renazé
MARCHÉ DE RENAZÉ Renazé vendredi 2 janvier 2026.
MARCHÉ DE RENAZÉ
Place de l’Europe Renazé Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-02 08:00:00
fin : 2027-09-24 13:30:00
Date(s) :
2026-01-02 2026-01-09 2026-01-16 2026-01-23 2026-01-30 2026-02-06 2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-06 2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27 2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-01 2026-05-08 2026-05-15
Marché hebdomadaire à Renazé.
Tous les vendredis matins de 08h à 13h30, marché hebdomadaire, place de l’Europe à Renazé. .
Place de l’Europe Renazé 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 06 40 14 contact@mairie-renaze.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Weekly market in Renazé.
L’événement MARCHÉ DE RENAZÉ Renazé a été mis à jour le 2025-12-29 par SUD MAYENNE