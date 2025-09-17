Marché de Rentrée au Perray Local Ici Tri – Quartier du Perray (Nantes) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-17 14:30 – 16:30

Gratuit : oui En famille, Jeune Public, Tout public – Age maximum : 99

Au sein du quartier Perray, le 17 septembre 2025 de 14h30 à 16h30Le Marché de Rentrée Zone de Troc : Venez faire des échanges ! Stands de ventes avec SUPPORTERRE et le TRANSISTORE : équipements sportifs et scolaires, fournitures, vêtements enfants-adultes… Opération CLEANUP ”Journée Mondiale pour un monde sans déchets” (équipement fourni et goûter offert)

Local Ici Tri – Quartier du Perray (Nantes) Nantes 44300

0749646576