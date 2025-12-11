Marché de Royère de Vassivière Mairie Royère de Vassivière Royère-de-Vassivière

Marché de Royère de Vassivière

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-03

2026-03-03

Rendez-vous les mardis pour un petit marché de producteurs locaux .

Mairie Royère de Vassivière Le bourg Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 58 83

