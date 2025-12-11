Marché de Royère de Vassivière Mairie Royère de Vassivière Royère-de-Vassivière
Marché de Royère de Vassivière Mairie Royère de Vassivière Royère-de-Vassivière mardi 3 mars 2026.
Marché de Royère de Vassivière
Mairie Royère de Vassivière Le bourg Royère-de-Vassivière Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03
fin : 2026-03-03
Date(s) :
2026-03-03
Rendez-vous les mardis pour un petit marché de producteurs locaux .
Mairie Royère de Vassivière Le bourg Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 58 83
English : Marché de Royère de Vassivière
L’événement Marché de Royère de Vassivière Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2025-12-12 par Creuse Tourisme