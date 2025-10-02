Marché de Saint-Astier Saint-Astier

Ce marché hebdomadaire est l’un des plus importants du département. Il accueille en moyenne 150 exposants et s’étend dans tout le centre ville. Le jeudi matin, c’est le rendez-vous incontournable, qui fait la part belle à la gastronomie locale et aux produits du terroir.

English : Marché de Saint-Astier

This weekly market is one of the biggest in the department. It attracts an average of 150 stallholders and covers the entire town center. On Thursday mornings, it’s a not-to-be-missed event, featuring local gastronomy and produce.

German : Marché de Saint-Astier

Dieser Wochenmarkt ist einer der größten des Departements. Er wird von durchschnittlich 150 Ausstellern besucht und erstreckt sich über das gesamte Stadtzentrum. Am Donnerstagmorgen ist er ein unumgänglicher Treffpunkt, bei dem die lokale Gastronomie und die Produkte aus der Region im Mittelpunkt stehen.

Italiano :

Questo mercato settimanale è uno dei più grandi del dipartimento. Attira in media 150 bancarelle e copre l’intero centro della città. È un evento da non perdere il giovedì mattina, con un’attenzione particolare alla gastronomia locale e ai prodotti regionali.

Espanol : Marché de Saint-Astier

Este mercado semanal es uno de los mayores del departamento. Reúne a una media de 150 comerciantes y se extiende por todo el centro de la ciudad. Es una cita ineludible los jueves por la mañana, con especial atención a la gastronomía local y a los productos regionales.

