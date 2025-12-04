Marché de Saint-Astier

centre ville Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

Ce marché hebdomadaire est l’un des plus importants du département.

Il s’étend dans tout le centre ville et fait la part belle à la gastronomie locale et aux producteurs du terroir.

Marché au gras et aux truffes sur la place de la République.

Ce marché hebdomadaire est l’un des plus importants du département.

Il s’étend dans tout le centre ville et fait la part belle à la gastronomie locale et aux producteurs du terroir.

Marché au gras et aux truffes sur la place de la République. .

centre ville Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 42 80

English : Marché de Saint-Astier

This weekly market is one of the biggest in the department.

It stretches across the town center and features local gastronomy and producers.

Under the market hall: fat and truffle market

German : Marché de Saint-Astier

Dieser Wochenmarkt ist einer der größten des Departements.

Er erstreckt sich über das gesamte Stadtzentrum und stellt die lokale Gastronomie und die Erzeuger aus der Region in den Mittelpunkt.

Unter der Markthalle: Fett- und Trüffelmarkt

Italiano :

Questo mercato settimanale è uno dei più grandi del dipartimento.

Copre l’intero centro della città e mette in mostra la gastronomia locale e i produttori locali.

Mercato del grasso e del tartufo in Place de la République.

Espanol : Marché de Saint-Astier

Este mercado semanal es uno de los mayores del departamento.

Abarca todo el centro de la ciudad y da a conocer la gastronomía y los productores locales.

Bajo el mercado cubierto: mercado de la grasa y la trufa

L’événement Marché de Saint-Astier Saint-Astier a été mis à jour le 2025-11-05 par Vallée de l’Isle en Périgord