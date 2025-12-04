Marché de Saint-Astier Saint-Astier

Marché de Saint-Astier

centre ville Saint-Astier Dordogne

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

2026-01-29

Ce marché hebdomadaire est l’un des plus importants du département !

Il s’étend dans tout le centre ville et fait la part belle à la gastronomie locale et aux producteurs du terroir.

Marché au gras et aux truffes (sous réserve, selon stock disponible) sous la halle.

centre ville Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 42 80

English : Marché de Saint-Astier

This weekly market is one of the biggest in the department!

It stretches all over the town center, and features local gastronomy and local producers.

Fat and truffle market (subject to availability) under the covered market hall.

