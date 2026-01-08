Marché de Saint-Astier

centre ville Saint-Astier Dordogne

Ce marché hebdomadaire est l’un des plus importants du département ! Il accueille de nombreux exposants et s’étend dans tout le centre ville. Le jeudi matin, c’est le rendez-vous incontournable, qui fait la part belle à la gastronomie locale et aux producteurs du terroir.

Marché au gras sous la halle. .

centre ville Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 42 80

This weekly market is one of the most important in the department! It welcomes many exhibitors and extends throughout the city center. On Thursday mornings, it’s a must-see event, which focuses on local gastronomy and local producers.

L’événement Marché de Saint-Astier Saint-Astier a été mis à jour le 2026-01-06 par Vallée de l’Isle en Périgord