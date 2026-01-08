Marché de Saint-Astier Saint-Astier
Marché de Saint-Astier Saint-Astier jeudi 5 février 2026.
Marché de Saint-Astier
centre ville Saint-Astier Dordogne
Début : 2026-02-05
fin : 2026-02-05
2026-02-05
Ce marché hebdomadaire est l’un des plus importants du département ! Il accueille de nombreux exposants et s’étend dans tout le centre ville. Le jeudi matin, c’est le rendez-vous incontournable, qui fait la part belle à la gastronomie locale et aux producteurs du terroir.
Marché au gras sous la halle. .
centre ville Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 42 80
English :
This weekly market is one of the most important in the department! It welcomes many exhibitors and extends throughout the city center. On Thursday mornings, it’s a must-see event, which focuses on local gastronomy and local producers.
