Marché de Saint-Astier Saint-Astier

Ce marché hebdomadaire est l’un des plus importants du département. S’étendant sur tout le centre ville, il fait la part belle à la gastronomie locale et aux producteurs du terroir.

Marché au gras sous la halle.

English :

This weekly market is one of the most important of the department. Spreading over the whole city center, it gives pride of place to local gastronomy and local producers.

Fat market under the market hall.

