Marché de Saint-Astier Saint-Astier

Ce marché hebdomadaire est l’un des plus importants du département. Il s’étend sur tout le centre ville. Le jeudi matin, c’est le rendez-vous incontournable, qui fait la part belle à la gastronomie locale et aux producteurs du terroir !

English : Marché de Saint-Astier

This weekly market is one of the most important of the department. It extends over the entire city center. On Thursday mornings, it’s a must-see event, which gives pride of place to local gastronomy and local producers!

