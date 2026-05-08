Informations pratiques

Saint-Astier

Marché de Saint-Astier

centre ville Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 08:00:00

fin : 2026-10-22 12:00:00

Date(s) :

2026-10-22

Ce marché hebdomadaire est l’un des plus importants du département. Il accueille en moyenne 150 exposants et s’étend dans tout le centre ville. Le jeudi matin, c’est le rendez-vous incontournable, qui fait la part belle à la gastronomie locale et aux produits du terroir.

Ce marché hebdomadaire est l’un des plus importants du département. Il accueille en moyenne 150 exposants et s’étend dans tout le centre ville. Le jeudi matin, c’est le rendez-vous incontournable, qui fait la part belle à la gastronomie locale et aux produits du terroir ! .

centre ville Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 42 80

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English : Marché de Saint-Astier

This weekly market is one of the biggest in the department. It attracts an average of 150 stallholders and covers the entire town center. On Thursday mornings, it’s a not-to-be-missed event, featuring local gastronomy and produce.

L’événement Marché de Saint-Astier Saint-Astier a été mis à jour le 2026-09-10 par Vallée de l’Isle en Périgord