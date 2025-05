Marché de Saint-Cirq Lapopie – Porte Roques Saint-Cirq-Lapopie, 2 juillet 2025 16:00, Saint-Cirq-Lapopie.

Porte Roques Camping Paradis de la Plage Saint-Cirq-Lapopie Lot

Début : 2025-07-02 16:00:00

fin : 2025-08-06 20:00:00

2025-07-02

2025-07-09

2025-07-16

2025-07-23

2025-07-30

2025-08-06

2025-08-13

2025-08-20

2025-08-27

Marché organisé par la commune au bord du lot devant le snack du camping Paradis de la plage tous les mercredis soirs de juillet et août

Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33 5 65 31 24 14

English :

Market organized by the commune on the banks of the lot in front of the snack bar at the Paradis de la plage campsite every Wednesday evening in July and August

German :

Von der Gemeinde organisierter Markt am Rand des Lots vor der Snackbar des Campingplatzes Paradis de la plage jeden Mittwochabend im Juli und August

Italiano :

Mercato organizzato dal comune sulle rive del lotto di fronte allo snack bar del campeggio Paradis de la Plage ogni mercoledì sera in luglio e agosto

Espanol :

Mercado organizado por el ayuntamiento a orillas del lote frente al snack bar del camping Paradis de la Plage todos los miércoles por la noche en julio y agosto

