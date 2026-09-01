Marché de Saint Etienne de Montluc Saint-Étienne-de-Montluc
vendredi 18 septembre 2026 · Saint-Étienne-de-Montluc
Informations pratiques
Saint-Étienne-de-Montluc
Marché de Saint Etienne de Montluc
Rue Aristide Briand Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 07:45:00
fin : 2027-01-15 12:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-25 2026-10-02 2026-10-09 2026-10-16 2026-10-23 2026-10-30 2026-11-06 2026-11-13 2026-11-20 2026-11-27 2026-12-04 2026-12-11 2026-12-18 2026-12-25 2027-01-01 2027-01-08 2027-01-15 2027-01-22 2027-01-29
Chaque vendredi (y compris les jours fériés – hors Jour de l’an et Noël), les commerçants du marché de Saint Étienne de Montluc prennent place sur le parking du Moulinet de 7h45 à 12h.
Sur leurs étals, ils proposent une multitude de produits alimentaires :
– Poissons et crustacés
– Fruits et légumes
– Pommes (1 vendredi sur 2)
– Viande chevaline
– Charcuterie Volailles (producteurs)
– Fromages et beurre
– Galettes et crêpes .
Rue Aristide Briand Saint-Étienne-de-Montluc 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 86 80 26 mairie@st-etienne-montluc.net
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English :
L’événement Marché de Saint Etienne de Montluc Saint-Étienne-de-Montluc a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon
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