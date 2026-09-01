Informations pratiques

Saint-Étienne-de-Montluc

Marché de Saint Etienne de Montluc

Rue Aristide Briand Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 07:45:00

fin : 2027-01-15 12:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-25 2026-10-02 2026-10-09 2026-10-16 2026-10-23 2026-10-30 2026-11-06 2026-11-13 2026-11-20 2026-11-27 2026-12-04 2026-12-11 2026-12-18 2026-12-25 2027-01-01 2027-01-08 2027-01-15 2027-01-22 2027-01-29

Chaque vendredi (y compris les jours fériés – hors Jour de l’an et Noël), les commerçants du marché de Saint Étienne de Montluc prennent place sur le parking du Moulinet de 7h45 à 12h.

Sur leurs étals, ils proposent une multitude de produits alimentaires :

– Poissons et crustacés

– Fruits et légumes

– Pommes (1 vendredi sur 2)

– Viande chevaline

– Charcuterie Volailles (producteurs)

– Fromages et beurre

– Galettes et crêpes .

Rue Aristide Briand Saint-Étienne-de-Montluc 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 86 80 26 mairie@st-etienne-montluc.net

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English :

L’événement Marché de Saint Etienne de Montluc Saint-Étienne-de-Montluc a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon