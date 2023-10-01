Marché de Saint-Genest-Lerpt Saint-Genest-Lerpt
Marché de Saint-Genest-Lerpt Saint-Genest-Lerpt vendredi 2 octobre 2026.
Saint-Genest-Lerpt
Marché de Saint-Genest-Lerpt
Place Carnot Saint-Genest-Lerpt Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-02 07:00:00
fin : 2026-12-31 12:00:00
Date(s) :
2026-10-02
Marché de produits alimentaires, produtis manufacturés et de producteurs.
.
Place Carnot Saint-Genest-Lerpt 42530 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 50 51 80 mairie@ville-st-genest-lerpt.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Market of food products, manufactured products and producers.
L’événement Marché de Saint-Genest-Lerpt Saint-Genest-Lerpt a été mis à jour le 2023-10-01 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès