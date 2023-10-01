Saint-Genest-Lerpt

Marché de Saint-Genest-Lerpt

Place Carnot Saint-Genest-Lerpt Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-02 07:00:00

fin : 2026-12-31 12:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Marché de produits alimentaires, produtis manufacturés et de producteurs.

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Place Carnot Saint-Genest-Lerpt 42530 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 50 51 80 mairie@ville-st-genest-lerpt.fr

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English :

Market of food products, manufactured products and producers.

L’événement Marché de Saint-Genest-Lerpt Saint-Genest-Lerpt a été mis à jour le 2023-10-01 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès