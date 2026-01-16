Marché de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin Dimanche

Mail Saint-Hilaire-Saint-Mesmin Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 08:30:00

fin : 2026-11-15 12:30:00

Date(s) :

2026-04-12

Composés uniquement de producteurs fermiers et d’artisans, les Marchés des Producteurs de Pays privilégient le contact direct entre producteurs et consommateurs. Le marché a lieu tous les 2èmes dimanches de chaque mois de 9 h à 12 h sur le Mail.

Composés uniquement de producteurs fermiers et d’artisans, les Marchés des Producteurs de Pays privilégient le contact direct entre producteurs et consommateurs. Le marché a lieu tous les 2ème dimanches de chaque mois de 9 h à 12 h sur le Mail. .

Mail Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 45160 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 30 24 mairie@mairie-st-hilaire-st-mesmin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Made up exclusively of farm producers and craftsmen, the Marchés des Producteurs de Pays encourage direct contact between producers and consumers. The market takes place every 2nd Sunday of the month from 9am to 12pm on the Mall.

L’événement Marché de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin Dimanche Saint-Hilaire-Saint-Mesmin a été mis à jour le 2026-01-16 par OT ORLEANS