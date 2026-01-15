Marché de Saint Jean d’Arves Saint-Jean-d’Arves

Marché de Saint Jean d’Arves

La Chal Saint-Jean-d’Arves Savoie

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

2026-01-21

Vente de produits et souvenirs de notre région découvrez des spécialités locales cadeaux typiques des Arves.

Retrouvez-nous sur le parking du cinéma ‘Les Aiguilles’ à Saint-Jean-d’Arves, tous les mercredi en saison au cœur de la station.

La Chal Saint-Jean-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 72 64 mairie.stjeandarves@wanadoo.fr

English : Saint Jean d’Arves market

Sale of local products and souvenirs: discover typical local specialities and gifts from Les Arves.

Find us in the car park of the “Les Aiguilles” cinema in Saint-Jean-d’Arves, every Wednesday during the season in the heart of the resort.

