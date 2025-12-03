Marché de Saint Jean du Falga Saint-Jean-du-Falga
Place Jean Jaurès Saint-Jean-du-Falga Ariège
Début : Mercredi 2025-12-03 08:00:00
fin : 2025-12-03 13:00:00
2025-12-03
Nouveau marché local à Saint-Jean-du-Falga !
Place Jean Jaurès Saint-Jean-du-Falga 09100 Ariège Occitanie +33 5 61 67 92 50 mairie@stjeandufalga.fr
English :
New local market in Saint-Jean-du-Falga!
German :
Neuer lokaler Markt in Saint-Jean-du-Falga!
Italiano :
Nuovo mercato locale a Saint-Jean-du-Falga!
Espanol :
¡Nuevo mercado local en Saint-Jean-du-Falga!
