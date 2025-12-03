Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Saint Jean du Falga Saint-Jean-du-Falga mercredi 3 décembre 2025.

Place Jean Jaurès Saint-Jean-du-Falga Ariège

Début : Mercredi 2025-12-03 08:00:00
fin : 2025-12-03 13:00:00

2025-12-03

Nouveau marché local à Saint-Jean-du-Falga !
Place Jean Jaurès Saint-Jean-du-Falga 09100 Ariège Occitanie +33 5 61 67 92 50  mairie@stjeandufalga.fr

English :

New local market in Saint-Jean-du-Falga!

German :

Neuer lokaler Markt in Saint-Jean-du-Falga!

Italiano :

Nuovo mercato locale a Saint-Jean-du-Falga!

Espanol :

¡Nuevo mercado local en Saint-Jean-du-Falga!

