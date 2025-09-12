Marché de Saint-Martin de Saint-Maixent Saint-Martin-de-Saint-Maixent
Marché de Saint-Martin de Saint-Maixent Saint-Martin-de-Saint-Maixent vendredi 12 septembre 2025.
Marché de Saint-Martin de Saint-Maixent
Saint-Martin-de-Saint-Maixent Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-09-12 2025-10-10 2025-11-14 2025-12-12
Chaque deuxième vendredi du mois, de 17h à 19h.
Retrouvez le marché local à Saint-Martin de Saint-Maixent
Venez y découvrir des produits frais et artisanaux, tout en soutenant les producteurs locaux.
À bientôt au marché ! .
Saint-Martin-de-Saint-Maixent 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 52 52
English : Marché de Saint-Martin de Saint-Maixent
German : Marché de Saint-Martin de Saint-Maixent
Italiano :
Espanol : Marché de Saint-Martin de Saint-Maixent
L’événement Marché de Saint-Martin de Saint-Maixent Saint-Martin-de-Saint-Maixent a été mis à jour le 2025-08-30 par OT Haut Val De Sèvre