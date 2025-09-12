Marché de Saint-Martin de Saint-Maixent Saint-Martin-de-Saint-Maixent

Marché de Saint-Martin de Saint-Maixent Saint-Martin-de-Saint-Maixent vendredi 12 septembre 2025.

Marché de Saint-Martin de Saint-Maixent

Saint-Martin-de-Saint-Maixent Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-09-12 2025-10-10 2025-11-14 2025-12-12

Chaque deuxième vendredi du mois, de 17h à 19h.

Retrouvez le marché local à Saint-Martin de Saint-Maixent

Venez y découvrir des produits frais et artisanaux, tout en soutenant les producteurs locaux.

À bientôt au marché ! .

Saint-Martin-de-Saint-Maixent 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 52 52

English : Marché de Saint-Martin de Saint-Maixent

German : Marché de Saint-Martin de Saint-Maixent

Italiano :

Espanol : Marché de Saint-Martin de Saint-Maixent

L’événement Marché de Saint-Martin de Saint-Maixent Saint-Martin-de-Saint-Maixent a été mis à jour le 2025-08-30 par OT Haut Val De Sèvre