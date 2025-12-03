Marché de Saint Nicolas à la MJC Prévert MJC Jacques Prévert Lunéville

Marché de Saint Nicolas à la MJC Prévert

MJC Jacques Prévert 1 rue Maurice Cosson Lunéville Meurthe-et-Moselle

Trois structures du CAPS (Centre d’Accueil et de Permanence des Soins) se sont associées pour organiser ce premier marché de la Saint-Nicolas le FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé) Bayon, le FAS (Foyer d’Accueil Spécialisé) de Lunéville, la MAS Maison d’Accueil Spécialisé) des Vosges à Rosières-aux-Salines.

Il aura lieu dans la salle hexagonale de la MJC Prévert de Lunéville, le mercredi 3 décembre, de 12 h à 17 h. Seront exposés et mis en vente des objets créés par les personnes accompagnées dans les établissements au sein des ateliers d’arts plastiques proposés tout au long de l’année.

Saint Nicolas sera présent de 14 h à 15 h et la réalisation d’une fresque peinture sera proposée aux visiteurs. L’entrée est libre.Tout public

Three CAPS structures (Centre d?Accueil et de Permanence des Soins) have joined forces to organize this first Saint-Nicolas market: the FAM (Foyer d?Accueil Médicalisé) Bayon, the FAS (Foyer d?Accueil Spécialisé) Lunéville and the MAS Maison d?Accueil Spécialisé) des Vosges in Rosières-aux-Salines.

It will take place in the Salle Hexagonale at MJC Prévert in Lunéville, on Wednesday December 3, from 12 noon to 5 pm. On display and for sale will be objects created by people supported in the establishments as part of the plastic arts workshops offered throughout the year.

Saint Nicolas will be present from 2 to 3 p.m., and visitors will be able to paint a fresco. Admission is free.

