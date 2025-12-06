Marché de Saint-Nicolas Salle des fêtes Baccarat

Marché de Saint-Nicolas

Salle des fêtes 1 Avenue de Lachapelle Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Comme chaque année, le comité des fêtes de Baccarat met les petits plats dans les grands pour faire vibrer la magie de cette belle tradition. Les visiteurs pourront flâner parmi de nombreux stands proposant artisanat, décorations de Noël, bijoux et idées cadeaux. Le dimanche, Saint Nicolas en personne fera son apparition sur le parvis de la salle des fêtes, sous le chapiteau, pour le plus grand bonheur des enfants ! Et parce qu’à Baccarat, fête rime avec convivialité, la restauration sur place, la buvette, la tombola, sans oublier les incontournables marrons et le vin chaud, promettent un week-end gourmand et chaleureux ! Inscriptions pour les exposants auprès de Georges Dulac au 06 38 25 84 94Tout public

Salle des fêtes 1 Avenue de Lachapelle Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 35 35

English :

As in previous years, Baccarat’s Comité des fêtes is pulling out all the stops to bring out the magic of this wonderful tradition. Visitors will be able to browse the many stalls offering crafts, Christmas decorations, jewelry and gift ideas. On Sunday, Saint Nicolas himself will make an appearance in front of the village hall, under the big top, to the delight of children! And because in Baccarat, festivity rhymes with conviviality, the on-site catering, refreshment bar and tombola, not forgetting the inevitable chestnuts and mulled wine, promise a warm, gourmet weekend! To register as an exhibitor, please contact Georges Dulac on 06 38 25 84 94

German :

Wie jedes Jahr setzt das Festkomitee von Baccarat alle Hebel in Bewegung, um den Zauber dieser schönen Tradition zu entfachen. Die Besucher können zwischen zahlreichen Ständen mit Kunsthandwerk, Weihnachtsdekorationen, Schmuck und Geschenkideen flanieren. Am Sonntag wird der Heilige Nikolaus persönlich auf dem Vorplatz der Festhalle unter dem Zeltdach erscheinen, zur Freude der Kinder! Und weil in Baccarat Fest und Geselligkeit Hand in Hand gehen, versprechen die Verpflegung vor Ort, der Getränkestand, die Tombola und nicht zuletzt die unvermeidlichen Maronen und der Glühwein ein leckeres und gemütliches Wochenende! Anmeldungen für Aussteller bei Georges Dulac unter 06 38 25 84 94

Italiano :

Come ogni anno, il comitato dei festeggiamenti di Baccarat si sta impegnando al massimo per esaltare la magia di questa meravigliosa tradizione. I visitatori potranno curiosare tra le numerose bancarelle di artigianato, decorazioni natalizie, gioielli e idee regalo. Domenica, San Nicola in persona farà la sua comparsa sul piazzale del municipio, sotto il tendone, per la gioia dei bambini! E poiché a Baccarat la festa va di pari passo con la convivialità, il catering in loco, il bar e la tombola, senza dimenticare le immancabili castagne e il vin brulé, promettono un weekend caldo e gustoso! Per iscriversi come espositore, contattare Georges Dulac al numero 06 38 25 84 94

Espanol :

Como cada año, la comisión de festejos de Baccarat pone todo su empeño para que la magia de esta maravillosa tradición no falte. Los visitantes podrán recorrer los numerosos puestos de artesanía, decoración navideña, bisutería y regalos. El domingo, San Nicolás en persona hará su aparición en la explanada del ayuntamiento, bajo la carpa, ¡para deleite de los niños! Y como en Baccarat la fiesta va de la mano de la convivencia, el catering, el bar y la tómbola, sin olvidar las infaltables castañas y el vino caliente, prometen un fin de semana cálido y sabroso Para inscribirse como expositor, póngase en contacto con Georges Dulac en el 06 38 25 84 94

