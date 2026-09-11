Marché de Saint-Nicolas Salle des fêtes Baccarat

Informations pratiques

Baccarat

Marché de Saint-Nicolas

Salle des fêtes 1 Avenue de Lachapelle Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-12-05 10:00:00

fin : 2026-12-05 18:00:00

Date(s) :

2026-12-05 2026-12-06

Comme chaque année, le comité des fêtes de Baccarat organise son marché de Saint Nicolas les 5 et 6 décembre à la salle des fêtes. Les visiteurs pourront découvrir de nombreux stands proposant artisanat, décorations de Noël, bijoux et idées-cadeaux. Le dimanche, Saint Nicolas sera présent pour accueillir les enfants sur le parvis de la salle des fêtes, sous le chapiteau.

Inscriptions pour les exposants auprès de Georges Dulac au 06 38 25 84 94Tout public

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Salle des fêtes 1 Avenue de Lachapelle Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 38 25 84 94

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English :

As it does every year, the Baccarat Festival Committee is organizing its St. Nicholas Market on December 5 and 6 at the community hall. Visitors will be able to explore numerous booths offering crafts, Christmas decorations, jewelry, and gift ideas. On Sunday, Saint Nicholas will be there to greet the children on the plaza in front of the community hall, under the big top.

Exhibitors can register by contacting Georges Dulac at 06 38 25 84 94

L’événement Marché de Saint-Nicolas Baccarat a été mis à jour le 2026-09-02 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS