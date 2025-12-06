Marché de Saint Nicolas

Place Stanislas Bruyères Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Marché de Saint-Nicolas au cœur de la Ville avec trois pôles de rencontre avec les exposants Place Stanislas, Salle des Fêtes et boutiques éphémères dans l’Avenue du Cameroun.

Ambiance festive, venez préparer les fêtes de fin d’année avec les artisans et producteurs locaux.Tout public

0 .

Place Stanislas Bruyères 88600 Vosges Grand Est +33 7 83 40 05 74

English :

St. Nicholas Market in the heart of the city, with three hubs for meeting exhibitors: Place Stanislas, Salle des Fêtes and ephemeral boutiques on Avenue du Cameroun.

Come and prepare for the festive season with local craftsmen and producers.

German :

Nikolausmarkt im Herzen der Stadt mit drei Treffpunkten für die Aussteller: Place Stanislas, Salle des Fêtes und vorübergehende Geschäfte in der Avenue du Cameroun.

Festliche Atmosphäre, bereiten Sie sich mit den lokalen Handwerkern und Produzenten auf das Weihnachtsfest vor.

Italiano :

Mercato di Saint-Nicolas nel cuore della città, con tre punti di incontro per gli espositori: Place Stanislas, Salle des Fêtes e le boutique effimere di Avenue du Cameroun.

Venite a prepararvi per le feste con gli artigiani e i produttori locali.

Espanol :

Mercado de Saint-Nicolas en el corazón de la ciudad, con tres puntos de encuentro para los expositores: Place Stanislas, Salle des Fêtes y boutiques efímeras de la Avenue du Cameroun.

Venga a prepararse para las fiestas con los artesanos y productores locales.

L’événement Marché de Saint Nicolas Bruyères a été mis à jour le 2025-11-17 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES