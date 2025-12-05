Marché de Saint-Nicolas Rue de la Gare Dompaire
Marché de Saint-Nicolas
Rue de la Gare Maison des Associations Dompaire Vosges
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05 16:00:00
fin : 2025-12-05 19:00:00
2025-12-05
Marché de Saint Nicolas.
Vente de décoration, présence de Saint Nicolas, activités manuelles, idées cadeaux, idées déco, crêpes et boissons chaudes.
… Et tombola (carte cadeau de 100€ chez King Jouets)
Organisé par les Amis de l’école de Dompaire.Tout public
Rue de la Gare Maison des Associations Dompaire 88270 Vosges Grand Est +33 7 49 23 93 73
English :
Saint Nicholas Market.
Sale of decorations, presence of Saint Nicholas, crafts, gift ideas, decorating ideas, crêpes and hot drinks.
… And tombola (100? gift card from King Jouets)
Organized by the Friends of Dompaire School.
German :
Markt des Heiligen Nikolaus.
Verkauf von Dekorationsartikeln, Anwesenheit des Heiligen Nikolaus, Bastelaktivitäten, Geschenkideen, Dekorationsideen, Crêpes und heiße Getränke.
… Und Tombola (Geschenkkarte im Wert von 100? bei King Jouets)
Organisiert von den Freunden der Schule von Dompaire.
Italiano :
Mercato di San Nicola.
Vendita di decorazioni, presenza di San Nicola, attività manuali, idee regalo, idee di decorazione, frittelle e bevande calde.
… E tombola (100? carte regalo da King Jouets)
Organizzato dagli Amici della Scuola di Dompaire.
Espanol :
Mercado de San Nicolás.
Venta de adornos, presencia de San Nicolás, actividades manuales, ideas para regalos, ideas de decoración, tortitas y bebidas calientes.
… Y tómbola (tarjeta regalo de 100? de King Jouets)
Organizado por los Amigos de la Escuela Dompaire.
L’événement Marché de Saint-Nicolas Dompaire a été mis à jour le 2025-11-22 par OT MIRECOURT