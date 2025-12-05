Marché de Saint-Nicolas Rue de la Gare Dompaire

Marché de Saint-Nicolas

Marché de Saint Nicolas.

Vente de décoration, présence de Saint Nicolas, activités manuelles, idées cadeaux, idées déco, crêpes et boissons chaudes.

… Et tombola (carte cadeau de 100€ chez King Jouets)

Organisé par les Amis de l’école de Dompaire.Tout public

Rue de la Gare Maison des Associations Dompaire 88270 Vosges Grand Est +33 7 49 23 93 73

English :

Saint Nicholas Market.

Sale of decorations, presence of Saint Nicholas, crafts, gift ideas, decorating ideas, crêpes and hot drinks.

… And tombola (100? gift card from King Jouets)

Organized by the Friends of Dompaire School.

German :

Markt des Heiligen Nikolaus.

Verkauf von Dekorationsartikeln, Anwesenheit des Heiligen Nikolaus, Bastelaktivitäten, Geschenkideen, Dekorationsideen, Crêpes und heiße Getränke.

… Und Tombola (Geschenkkarte im Wert von 100? bei King Jouets)

Organisiert von den Freunden der Schule von Dompaire.

Italiano :

Mercato di San Nicola.

Vendita di decorazioni, presenza di San Nicola, attività manuali, idee regalo, idee di decorazione, frittelle e bevande calde.

… E tombola (100? carte regalo da King Jouets)

Organizzato dagli Amici della Scuola di Dompaire.

Espanol :

Mercado de San Nicolás.

Venta de adornos, presencia de San Nicolás, actividades manuales, ideas para regalos, ideas de decoración, tortitas y bebidas calientes.

… Y tómbola (tarjeta regalo de 100? de King Jouets)

Organizado por los Amigos de la Escuela Dompaire.

