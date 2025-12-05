Marché de Saint-Nicolas Merten
Marché de Saint-Nicolas Merten vendredi 5 décembre 2025.
Marché de Saint-Nicolas
place du château Merten Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05 15:00:00
fin : 2025-12-05 22:00:00
Date(s) :
2025-12-05
Merten vous invite à fêter la Saint-Nicolas. La chorale chantera dès 18h sur le parvis de l’église. L’inauguration de la crèche ainsi que le défilé du Saint-Nicolas se feront également sur le parvis de l’église à 18h.
Vous retrouverez aussi sur place un marché nocturne et un feu d’artifice. Restauration sur place.Tout public
0 .
place du château Merten 57550 Moselle Grand Est +33 6 11 90 15 83
English :
Merten invites you to celebrate St. Nicholas Day. The choir will start singing at 6pm on the church forecourt. The inauguration of the crib and the Saint-Nicolas parade will also take place on the church square at 6pm.
There will also be a night market and fireworks. Catering on site.
German :
Merten lädt Sie ein, den Nikolaustag zu feiern. Der Chor wird ab 18 Uhr auf dem Vorplatz der Kirche singen. Die Einweihung der Krippe sowie der Nikolausumzug finden ebenfalls um 18 Uhr auf dem Kirchenvorplatz statt.
Außerdem finden Sie vor Ort einen Nachtmarkt und ein Feuerwerk. Verpflegung vor Ort.
Italiano :
Merten vi invita a festeggiare il giorno di San Nicola. Il coro canterà dalle 18:00 in poi davanti alla chiesa. L’inaugurazione della culla e la sfilata di San Nicola si svolgeranno anch’esse davanti alla chiesa alle ore 18.00.
Ci saranno anche un mercato notturno e fuochi d’artificio. Ristorazione in loco.
Espanol :
Merten le invita a celebrar el día de San Nicolás. El coro cantará a partir de las 18.00 horas delante de la iglesia. La inauguración de la cuna y el desfile de San Nicolás también tendrán lugar frente a la iglesia a las 18.00 horas.
También habrá un mercado nocturno y fuegos artificiales. Catering in situ.
L’événement Marché de Saint-Nicolas Merten a été mis à jour le 2025-11-18 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE