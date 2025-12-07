Marché de Saint-Nicolas Saint-Barthélemy
Marché de Saint-Nicolas Saint-Barthélemy dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Saint-Nicolas
Saint-Barthélemy Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Marché de Saint-Nicolas à Saint-Barthélemy.
1000m² couverts et chauffés.
Restauration et buvette sur place.
Produits locaux, artisanat, commerces… .
Saint-Barthélemy 70270 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 17 10 09 la_chormelotte@orange.fr
English : Marché de Saint-Nicolas
L’événement Marché de Saint-Nicolas Saint-Barthélemy a été mis à jour le 2025-11-27 par OFFICE DE TOURISME DES 1000 ETANGS