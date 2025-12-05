Marché de Saint-Nicolas Sierentz

Marché de Saint-Nicolas

Vendredi 2025-12-05 17:00:00

2025-12-05 21:00:00

2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07

Saint-Nicolas, patron des écoliers, est une figure emblématique toujours mise à l’honneur durant cette période si particulière qu’est le temps de l’Avent. Comme chaque année, sa présence et le décor plein de féérie du marché viendront faire rêver petits et grands.

Lumières scintillantes, parfums de vin chaud et de bredalas tout juste sortis du four… La magie de Noël prend vie au marché de Saint-Nicolas, où de nombreux exposants, artisans, créateurs et passionnés vous attendent tout le week-end avec leurs produits gourmands, objets faits main et idées cadeaux.

Profitez de l’ouverture en soirée pour flâner sous les illuminations de la Place de l’Église, de la Place de la Bascule et de la Place Dreyfus. Un moment suspendu, à vivre en famille ou entre amis, dans l’esprit chaleureux et généreux de l’Avent.

Programme des animations

Vendredi 5 décembre

18h30 Passage du club Harley Davidson avec le Père Noël et la Mère Noël

Samedi 6 décembre

16h Passage du Saint-Nicolas et distribution de manalas

17h Concert du chœur Vocaléidos de Mulhouse à l’église

Ce concert a cappella présente un bouquet original de musiques chatoyantes du temps de l’Avent, d’histoires de Noël, du mystère de Noël, d’hymnes à Marie et de lumières chaudes et dorées.

Les compositions en différentes langues et styles puisent dans les répertoires anciens comme les plus récents avec Kodaly, Lauridsen, Whitacre, Gjeilo, Ešenvalds, Mac Glynn, Jakobs, Biebl, Walker, di Marino et d’autres.

Un moment de chant participatif emmènera le public dans l’ambiance chaleureuse de Noël.

Dimanche 7 décembre

14h-14h45 Spectacle des Tout contes fées (animateurs du périscolaire) sous le chapiteau Place Dreyfus

15h15-16h Elsasser Atelier (Gérard Koehl) sous le chapiteau Place Dreyfus

15h30 Remise du prix du plus beau cabanon

16h Passage du Saint-Nicolas et distribution de manalas

16h Concert de la Musique Municipale Concordia de Sierentz à l’église Saint-Martin

Avec la venue de l’hiver arrivent à grand pas les fêtes de fin d’année et le traditionnel Concert de la Saint-Nicolas de la Musique Municipale Concordia de Sierentz. L’Harmonie Municipale, présidée par Eric Wuillaume, se fera une joie de vous présenter son nouveau programme, riche et varié, sous la baguette de son chef Nicolas Jarrige et la participation de la soprano Elisabeth Nass.

Vous pourrez ainsi entendre en première partie des oeuvres classiques composées par E. Elgar, G. Verdi, P.I. Tschaikowsky et A. Borodine. En seconde partie, le répertoire se basera sur de la musique de variétés et de films telle que Ratatouille, Super Mario Bros, Cinéma Paradisio, Baba Yetu et bien sûr des mélodies de Noël. De belles musiques donc pour réchauffer nos coeurs ! 0 .

