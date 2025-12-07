Marché de Saint Nicolas Warnécourt
Marché de Saint Nicolas Warnécourt dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Saint Nicolas
Halle Simone Leroy Warnécourt Ardennes
Décos de Noël, livres, créateurs, producteurs seront réunis dans une ambiance chaleureuse.De nombreuses animations Saint-Nicolas et ses bonbons, Jojo et son orgue de Barbarie et d’autres choses à venir tout au long de la journée. Buvette et petite restauration sur place
Halle Simone Leroy Warnécourt 08090 Ardennes Grand Est +33 3 24 37 10 85 alain.chapellier@wanadoo.fr
English :
Christmas decorations, books, designers and producers will be brought together in a warm and friendly atmosphere, with plenty of entertainment including Saint-Nicolas and his sweets, Jojo and his barrel organ, and much more to come throughout the day. Refreshments and snacks on site
German :
Weihnachtsdekorationen, Bücher, Designer und Produzenten werden in einer gemütlichen Atmosphäre versammelt sein.Zahlreiche Animationen: Saint-Nicolas und seine Süßigkeiten, Jojo und seine Drehorgel und andere Dinge, die den ganzen Tag über kommen werden. Getränke und kleine Snacks vor Ort
Italiano :
Decorazioni natalizie, libri, designer e produttori saranno riuniti in un’atmosfera calorosa, con tanto di intrattenimento tra cui Saint-Nicolas e i suoi dolci, Jojo e il suo organetto e molto altro ancora nel corso della giornata. Rinfreschi e spuntini in loco
Espanol :
Decoraciones navideñas, libros, diseñadores y productores se darán cita en un ambiente cálido, con un montón de entretenimiento, incluyendo Saint-Nicolas y sus dulces, Jojo y su organillo y mucho más por venir durante todo el día. Refrescos y tentempiés in situ
