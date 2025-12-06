Marché de Saint-Nicolas Yutz
Marché de Saint-Nicolas Yutz samedi 6 décembre 2025.
Marché de Saint-Nicolas
Yutz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-06
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-06
Yutz rayonne au mois de décembre.
Sur le marché de Saint-Nicolas à Yutz, les visiteurs découvrent les réalisations de Noël des artisans, des créateurs ou encore des associations locales. Il met en valeur toute la richesse du terroir et des traditions lorraines, et permet aussi de déguster des produits tels que flammenkueches, miels, confitures, vin chaud, chocolat, marrons chauds…
L’heure est à la fête, avec de nombreuses animations et la patinoire pour profiter de l’ambiance magique qui accompagne cette période de l’année !
Au programme
– atelier de bricolage de Noël pour les enfants,
– maquillage pour les enfants,
– spectacle de Noël,
– démonstrations de mosaïque de vaisselle, papétiste, broderie, illustration,
– orgue de barbarie,
– contes d’hiver par le Chardon Débonnaire,
– atelier de conception de pulls moche organisé par la MJC la Pépinière,
– Etc.
Le détail complet du programme ainsi que les horaires des animations sont à retrouver sur le site internet de la Ville de Yutz.Tout public
0 .
Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 82 26 11
English :
Yutz shines in December.
At the Saint-Nicolas market in Yutz, visitors can discover the Christmas creations of local craftsmen, designers and associations. It showcases the richness of Lorraine’s terroir and traditions, as well as offering the chance to sample products such as flammenkueches, honeys, jams, mulled wine, chocolate and hot chestnuts…
It’s time to celebrate, with plenty of entertainment and a skating rink to enjoy the magical atmosphere that accompanies this time of year!
On the program
– christmas craft workshop for children,
– face painting for children,
– christmas show,
– mosaic, papercraft, embroidery and illustration demonstrations,
– barrel organ,
– winter tales by the Chardon Débonnaire,
– ugly sweater design workshop organized by MJC la Pépinière,
– Etc.
Full details of the program and opening times can be found on the Ville de Yutz website.
German :
Yutz strahlt im Dezember.
Auf dem Nikolausmarkt in Yutz entdecken die Besucher die weihnachtlichen Arbeiten von Handwerkern, Kreativen oder auch lokalen Vereinen. Er zeigt den Reichtum der Region und der Traditionen Lothringens und bietet auch die Möglichkeit, Produkte wie Flammkuchen, Honig, Marmeladen, Glühwein, Schokolade, heiße Maronen usw. zu probieren.
Es ist Zeit für ein Fest mit zahlreichen Animationen und der Eisbahn, um die magische Atmosphäre zu genießen, die diese Jahreszeit begleitet!
Auf dem Programm stehen:
– weihnachtsbastelwerkstatt für Kinder,
– schminken für die Kinder,
– weihnachtliche Show,
– vorführungen von Geschirrmosaik, Papeterie, Stickerei, Illustrationen,
– drehorgel,
– wintermärchen von « Le Chardardon Débonnaire »,
– workshop zur Gestaltung von « hässlichen » Pullovern, organisiert von der MJC la Pépinière,
– Etc.
Die vollständigen Programmdetails sowie die Uhrzeiten der Veranstaltungen finden Sie auf der Internetseite der Stadt Yutz.
Italiano :
Yutz brilla a dicembre.
Al mercato di Saint-Nicolas di Yutz, i visitatori possono scoprire le creazioni natalizie di artigiani, designer e associazioni locali. Il mercatino mette in mostra la ricchezza dei prodotti e delle tradizioni locali della Lorena e offre ai visitatori la possibilità di assaggiare prodotti come flammenkueches, mieli, marmellate, vin brulé, cioccolato e castagne calde.
È tempo di festeggiare, con tanto di intrattenimento e pista di pattinaggio per godere della magica atmosfera che accompagna questo periodo dell’anno!
In programma:
– laboratorio di artigianato natalizio per bambini,
– pittura del viso per bambini
– spettacolo di Natale,
– dimostrazioni di mosaico, papercraft, ricamo e illustrazione,
– organo a canne,
– racconti invernali del Chardon Débonnaire,
– laboratorio di disegno di maglioni brutti organizzato da MJC la Pépinière,
– Ecc.
Tutti i dettagli del programma e degli orari sono disponibili sul sito web dello Yutz.
Espanol :
Yutz brilla en diciembre.
En el mercado de Saint-Nicolas, en Yutz, los visitantes pueden descubrir las creaciones navideñas de artesanos, diseñadores y asociaciones locales. El mercado muestra la riqueza de los productos y tradiciones locales de Lorena, y ofrece a los visitantes la oportunidad de degustar productos como flammenkueches, mieles, mermeladas, vino caliente, chocolate y castañas calientes.
Es tiempo de fiesta, con numerosas animaciones y una pista de patinaje sobre hielo para disfrutar del ambiente mágico que acompaña a esta época del año
En el programa:
– taller de manualidades navideñas para niños,
– pintura de caras para niños
– espectáculo navideño,
– demostraciones de mosaico, papercraft, bordado e ilustración,
– organillo,
– cuentos de invierno a cargo del Chardon Débonnaire,
– taller de diseño de ugly jumper organizado por el MJC la Pépinière,
– Etc.
Para más información sobre el programa y los horarios, consulte la página web de Yutz.
L’événement Marché de Saint-Nicolas Yutz a été mis à jour le 2025-08-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME