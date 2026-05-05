MARCHÉ DE SAINT PARGOIRE Saint-Pargoire
MARCHÉ DE SAINT PARGOIRE Saint-Pargoire mardi 5 mai 2026.
Saint-Pargoire
MARCHÉ DE SAINT PARGOIRE
Place Roger Salengro Saint-Pargoire Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26 2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15
Venez découvrir le Marché Traditionnel de Saint Pargoire.
Marché installé sur la place Roger Salengro, tous les Mardi de 6h à 13h (10 à 15 exposants)
Producteur bio
• Claire Chiampo Œufs, légumes, confitures.
.
Place Roger Salengro Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 98 70 01
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English : MARCHÉ DE SAINT PARGOIRE
Come and discover the Traditional Market of Saint Pargoire.
Market set up on Place Roger Salengro, every Tuesday from 6am to 1pm (10 to 15 stallholders)
Organic producer
? Claire Chiampo: eggs, vegetables, jams.
L’événement MARCHÉ DE SAINT PARGOIRE Saint-Pargoire a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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