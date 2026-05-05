Saint-Pargoire

MARCHÉ DE SAINT PARGOIRE

Place Roger Salengro Saint-Pargoire Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26 2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15

Venez découvrir le Marché Traditionnel de Saint Pargoire.

Marché installé sur la place Roger Salengro, tous les Mardi de 6h à 13h (10 à 15 exposants)

Producteur bio

• Claire Chiampo Œufs, légumes, confitures.

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Place Roger Salengro Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 98 70 01

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English : MARCHÉ DE SAINT PARGOIRE

Come and discover the Traditional Market of Saint Pargoire.

Market set up on Place Roger Salengro, every Tuesday from 6am to 1pm (10 to 15 stallholders)

Organic producer

? Claire Chiampo: eggs, vegetables, jams.

L’événement MARCHÉ DE SAINT PARGOIRE Saint-Pargoire a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT