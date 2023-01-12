Marché de Saint-Paul-en-Jarez Saint-Paul-en-Jarez
Marché de Saint-Paul-en-Jarez Saint-Paul-en-Jarez mercredi 13 mai 2026.
Saint-Paul-en-Jarez
Marché de Saint-Paul-en-Jarez
Place de l’église Saint-Paul-en-Jarez Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-13 07:00:00
fin : 2026-12-31 12:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Marché de produits alimentaires, manufacturés et de producteurs.
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Place de l’église Saint-Paul-en-Jarez 42740 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 73 21 24 mairie@saint-paul-en-jarez.fr
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English : Marché
Food, manufactured and producer market.
L’événement Marché de Saint-Paul-en-Jarez Saint-Paul-en-Jarez a été mis à jour le 2023-01-12 par Office de Tourisme du Pilat