Saint-Paul-en-Jarez

Marché de Saint-Paul-en-Jarez

Place de l’église Saint-Paul-en-Jarez Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-13 07:00:00

fin : 2026-12-31 12:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Marché de produits alimentaires, manufacturés et de producteurs.

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Place de l’église Saint-Paul-en-Jarez 42740 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 73 21 24 mairie@saint-paul-en-jarez.fr

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English : Marché

Food, manufactured and producer market.

L’événement Marché de Saint-Paul-en-Jarez Saint-Paul-en-Jarez a été mis à jour le 2023-01-12 par Office de Tourisme du Pilat