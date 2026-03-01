Marché de Saint Victor

Dimanche 29 mars 2026 de 9h à 16h.

Le dernier dimanche de chaque mois (sauf juillet et août).

Dimanche 26 avril 2026 de 9h à 16h.

Dimanche 31 mai 2026 de 9h à 16h.

Dimanche 28 juin 2026 de 9h à 16h. Place Saint Victor Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-06-28 16:00:00

Date(s) :

2026-03-29 2026-04-26 2026-05-31 2026-06-28

Un marché alimentaire bio et local sur la place Saint-Victor.

Orchestré par l’association Les amis du marché Saint-Victor et la Mairie des 1er et 7e arrondissements le marché sera ouvert le dernier dimanche de chaque mois (sauf juillet et août)/



Venez profiter d’un marché bio et local, des fromages, des pains variés et bien plus encore.

Faites le plein de fruits et légumes de saison et découvrez des produits soigneusement sélectionnés.



La guinguette vous accueille de 11h à 16h dans le jardin Bertie-Albrecht pour une pause déjeuner ou un café au calme, à l’ombre des arbres.



Les plus jeunes ont rendez-vous dans le jardin Lamy chamboule-tout, dessins, twister et d’autres animations ludiques les y attendent



On vous attend nombreux au marché Saint-Victor ! .

Place Saint Victor Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

An organic and local food market on the Place Saint-Victor.

L’événement Marché de Saint Victor Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-19 par Ville de Marseille