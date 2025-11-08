Marché de Sainte-Croix Place du village Sainte-Croix

Marché de Sainte-Croix

Des producteurs régionaux vous attendent sous la halle ! Charcuterie, Légumes, Volailles, Œufs, Pommes de terre, Fromage de brebis, Fromage de vache, Lait, Ramequins, Vins du Bugey, Fruits, Condiments, Pates, Jambon d’Italie, Olives, Pain bio…

Regional producers await you under the covered market! Charcuterie, Vegetables, Poultry, Eggs, Potatoes, Sheep?s milk cheese, Cow?s milk cheese, Milk, Ramequins, Bugey wines, Fruit, Condiments, Pasta, Italian ham, Olives, Organic bread…

Regionale Produzenten erwarten Sie in der Markthalle! Wurstwaren, Gemüse, Geflügel, Eier, Kartoffeln, Schafskäse, Kuhkäse, Milch, Ramequins, Weine aus dem Bugey, Obst, Gewürze, Nudeln, Italienischer Schinken, Oliven, Bio-Brot…

I produttori regionali vi aspettano nel mercato coperto! Salumi, ortaggi, pollame, uova, patate, formaggio di pecora, formaggio di mucca, latte, ramequins, vini di Bugey, frutta, condimenti, pasta, prosciutto italiano, olive, pane biologico…

Los productores regionales le esperan en el mercado cubierto Charcutería, Verduras, Aves, Huevos, Patatas, Queso de oveja, Queso de vaca, Leche, Ramequines, Vinos de corzo, Fruta, Condimentos, Pasta, Jamón italiano, Aceitunas, Pan ecológico…

