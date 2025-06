Marché de Salignac – Salignac 17 juin 2025 18:00

Alpes-de-Haute-Provence

Marché de Salignac Place du village Salignac Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-06-17 18:00:00

fin : 2025-12-31 21:30:00

Date(s) :

2025-06-17

Le marché se déroule sur la place de l’église tous les mercredis de 17h30 à 21h. Vous y retrouverez vos producteurs locaux avec des produits de qualité, des artisans ainsi que des ambulants.

Place du village

Salignac 04290 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 61 31 28 salignachp@orange.fr

English :

The market takes place in the church square every Wednesday from 5.30 pm to 9 pm. You will find there your local producers with quality products, craftsmen as well as street vendors.

German :

Der Markt findet jeden Mittwoch von 17:30 bis 21:00 Uhr auf dem Place de l’Eglise statt. Hier finden Sie Ihre lokalen Produzenten mit Qualitätsprodukten, Handwerker sowie ambulante Händler.

Italiano :

Il mercato si svolge sulla piazza della chiesa ogni mercoledì dalle 17.30 alle 21.00. Troverete produttori locali con prodotti di qualità, artigiani e ambulanti.

Espanol :

El mercado tiene lugar en la plaza de la iglesia todos los miércoles de 17.30 a 21.00 horas. Encontrará a los productores locales con productos de calidad, a los artesanos y a los itinerantes.

