Marché de Salornay-sur-Guye Place Gandin Salornay-sur-Guye
Marché de Salornay-sur-Guye Place Gandin Salornay-sur-Guye jeudi 6 novembre 2025.
Marché de Salornay-sur-Guye
Place Gandin En extérieur Salornay-sur-Guye Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06 08:00:00
fin : 2025-12-04 13:00:00
Date(s) :
2025-11-06 2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18 2025-12-25
Faites votre shopping et profitez de produits frais sur le marché hebdomadaire de Salornay-sur-Guye. .
Place Gandin En extérieur Salornay-sur-Guye 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 42 74 mairie@salornay-sur-guye.fr
English : Marché de Salornay-sur-Guye
German : Marché de Salornay-sur-Guye
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Salornay-sur-Guye Salornay-sur-Guye a été mis à jour le 2025-08-19 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II