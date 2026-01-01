Marché de Santenay Santenay
Marché de Santenay Santenay jeudi 29 janvier 2026.
Marché de Santenay
Place du Jet d’Eau Santenay Côte-d’Or
Début : 2026-01-29 07:00:00
fin : 2026-07-09 13:00:00
2026-01-29 2026-02-05 2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05 2026-03-12 2026-03-19 2026-03-26 2026-04-02 2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11
Chaque jeudi matin, retrouvez les étals de producteurs et artisans locaux:
– Miel et ses œufs
– Fromager
– Poissonnier
– Maraicher
-Rémouleur .
Place du Jet d’Eau Santenay 21590 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 26 21 30 beaune@beaune-tourisme.fr
English : Marché de Santenay
