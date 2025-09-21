Marché de Saussay-la-Campagne Saussay-la-Campagne
Marché de Saussay-la-Campagne Saussay-la-Campagne dimanche 16 novembre 2025.
Marché de Saussay-la-Campagne
Cour de l’école Robert Dechaumont Saussay-la-Campagne Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 08:30:00
fin : 2025-12-21 13:00:00
Date(s) :
2025-11-16 2025-12-21
Sur place
– Clara et Le Bistrot FMR,
– La Poissonnerie d’Opale,
– Fabrice Le maraîcher,
– La Boucherie Fred,
– Julien de Andelle Affûtage,
– Sébastien de O délices des Iles,
– Laure et Le Food Croque,
– Les bonbons de Cocc’l’Candy,
– Le cidre, les jus de pommes et le miel de Clément Varin,
– Les fromages de M. Viquelin,
– Les fruits secs et chips de légumes des Sortilèges du Verger Croqu’Sec,
– Cécile de Créa PA’t.
Dès octobre, Stéphanie de Délices Salés Sucrés et Aurélie d’Émotion Café rejoindront les exposants. .
Cour de l’école Robert Dechaumont Saussay-la-Campagne 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 75 52 mairie.saussaylacampagne@orange.fr
