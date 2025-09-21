Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Saussay-la-Campagne Saussay-la-Campagne

Marché de Saussay-la-Campagne Saussay-la-Campagne dimanche 16 novembre 2025.

Marché de Saussay-la-Campagne

Cour de l’école Robert Dechaumont Saussay-la-Campagne Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 08:30:00
fin : 2025-12-21 13:00:00

Date(s) :
2025-11-16 2025-12-21

Sur place
– Clara et Le Bistrot FMR,
– La Poissonnerie d’Opale,
– Fabrice Le maraîcher,
– La Boucherie Fred,
– Julien de Andelle Affûtage,
– Sébastien de O délices des Iles,
– Laure et Le Food Croque,
– Les bonbons de Cocc’l’Candy,
– Le cidre, les jus de pommes et le miel de Clément Varin,
– Les fromages de M. Viquelin,
– Les fruits secs et chips de légumes des Sortilèges du Verger Croqu’Sec,
– Cécile de Créa PA’t.

Dès octobre, Stéphanie de Délices Salés Sucrés et Aurélie d’Émotion Café rejoindront les exposants.   .

Cour de l’école Robert Dechaumont Saussay-la-Campagne 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 75 52  mairie.saussaylacampagne@orange.fr

English : Marché de Saussay-la-Campagne

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Saussay-la-Campagne Saussay-la-Campagne a été mis à jour le 2025-09-16 par Vexin Normand Tourisme