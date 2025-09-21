Marché de Saussay-la-Campagne Saussay-la-Campagne

Marché de Saussay-la-Campagne

Cour de l’école Robert Dechaumont Saussay-la-Campagne Eure

Début : 2025-11-16 08:30:00

fin : 2025-12-21 13:00:00

Date(s) :

2025-11-16 2025-12-21

Sur place

– Clara et Le Bistrot FMR,

– La Poissonnerie d’Opale,

– Fabrice Le maraîcher,

– La Boucherie Fred,

– Julien de Andelle Affûtage,

– Sébastien de O délices des Iles,

– Laure et Le Food Croque,

– Les bonbons de Cocc’l’Candy,

– Le cidre, les jus de pommes et le miel de Clément Varin,

– Les fromages de M. Viquelin,

– Les fruits secs et chips de légumes des Sortilèges du Verger Croqu’Sec,

– Cécile de Créa PA’t.

Dès octobre, Stéphanie de Délices Salés Sucrés et Aurélie d’Émotion Café rejoindront les exposants. .

Cour de l’école Robert Dechaumont Saussay-la-Campagne 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 75 52 mairie.saussaylacampagne@orange.fr

