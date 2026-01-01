Marché de Saussay-la-Campagne

Cour de l’école Robert Dechaumont Saussay-la-Campagne Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 08:30:00

fin : 2026-04-19 13:00:00

Date(s) :

2026-01-18 2026-02-15 2026-03-15 2026-04-19 2026-05-17 2026-06-21 2026-07-19 2026-08-16 2026-09-20 2026-10-18 2026-11-15 2026-12-20

Sur place

– Clara et Le Bistrot FMR,

– La Poissonnerie d’Opale,

– Fabrice Le maraîcher,

– La Boucherie Fred,

– Julien de Andelle Affûtage,

– Sébastien de O délices des Iles,

– Laure et Le Food Croque,

– Les bonbons de Cocc’l’Candy,

– Le cidre, les jus de pommes et le miel de Clément Varin,

– Les fromages de M. Viquelin,

– Les fruits secs et chips de légumes des Sortilèges du Verger Croqu’Sec,

– Cécile de Créa PA’t.

– Stéphanie de Délices Salés Sucrés

– Aurélie d’Émotion Café .

Cour de l’école Robert Dechaumont Saussay-la-Campagne 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 75 52 mairie.saussaylacampagne@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché de Saussay-la-Campagne

L’événement Marché de Saussay-la-Campagne Saussay-la-Campagne a été mis à jour le 2026-01-09 par Vexin Normand Tourisme