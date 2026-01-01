Marché de Saussay-la-Campagne Saussay-la-Campagne
Marché de Saussay-la-Campagne
Cour de l’école Robert Dechaumont Saussay-la-Campagne Eure
Début : 2026-01-18 08:30:00
fin : 2026-04-19 13:00:00
2026-01-18 2026-02-15 2026-03-15 2026-04-19 2026-05-17 2026-06-21 2026-07-19 2026-08-16 2026-09-20 2026-10-18 2026-11-15 2026-12-20
Sur place
– Clara et Le Bistrot FMR,
– La Poissonnerie d’Opale,
– Fabrice Le maraîcher,
– La Boucherie Fred,
– Julien de Andelle Affûtage,
– Sébastien de O délices des Iles,
– Laure et Le Food Croque,
– Les bonbons de Cocc’l’Candy,
– Le cidre, les jus de pommes et le miel de Clément Varin,
– Les fromages de M. Viquelin,
– Les fruits secs et chips de légumes des Sortilèges du Verger Croqu’Sec,
– Cécile de Créa PA’t.
– Stéphanie de Délices Salés Sucrés
– Aurélie d’Émotion Café .
Cour de l’école Robert Dechaumont Saussay-la-Campagne 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 75 52 mairie.saussaylacampagne@orange.fr
English : Marché de Saussay-la-Campagne
