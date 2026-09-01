Informations pratiques

Savenay

Marché de Savenay

Place François Ledoux Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 08:30:00

fin : 2026-10-07 12:30:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07 2026-10-14 2026-10-21 2026-10-28 2026-11-04 2026-11-11 2026-11-18 2026-11-25 2026-12-02 2026-12-09 2026-12-16 2026-12-23 2026-12-30 2027-01-06 2027-01-13 2027-01-20 2027-01-27

Au cœur de la vie savenaisienne, le marché est un véritable commerce de proximité, un lieu de convivialité qui contribue à l’animation et au dynamisme économique de la commune. Toute l’année, de 8h30 à 12h30, le mercredi matin, le marché est un lieu privilégié de flânerie et de rencontres avec les producteurs locaux. .

Place François Ledoux Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 58 39 39 mairie@ville-savenay.fr

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L’événement Marché de Savenay Savenay a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon