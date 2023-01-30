Seix

Marché de Seix

Halle de la mairie Seix Ariège

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-14 08:00:00

fin : 2026-10-29 12:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Marché de producteurs et artisans locaux

.

Halle de la mairie Seix 09140 Ariège Occitanie +33 5 61 66 83 55 contact@mairiedeseix.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Market of local producers and craftsmen

L’événement Marché de Seix Seix a été mis à jour le 2023-01-30 par Office de Tourisme Couserans Pyrénées