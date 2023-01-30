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Marché de Seix Seix

Marché de Seix Seix jeudi 14 mai 2026.

Adresse : Halle de la mairie

Ville : 09140 Seix

Département : Ariège

Début : 2026-05-14T08:00:00

Fin : 2026-10-29T12:00:00

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Seix

Marché de Seix

Halle de la mairie Seix Ariège

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-14 08:00:00
fin : 2026-10-29 12:00:00

Date(s) :
2026-05-14

Marché de producteurs et artisans locaux
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Halle de la mairie Seix 09140 Ariège Occitanie +33 5 61 66 83 55  contact@mairiedeseix.fr

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English :

Market of local producers and craftsmen

L’événement Marché de Seix Seix a été mis à jour le 2023-01-30 par Office de Tourisme Couserans Pyrénées

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