Marché de Seix Seix
Marché de Seix Seix jeudi 14 mai 2026.
Seix
Marché de Seix
Halle de la mairie Seix Ariège
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-14 08:00:00
fin : 2026-10-29 12:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Marché de producteurs et artisans locaux
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Halle de la mairie Seix 09140 Ariège Occitanie +33 5 61 66 83 55 contact@mairiedeseix.fr
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English :
Market of local producers and craftsmen
L’événement Marché de Seix Seix a été mis à jour le 2023-01-30 par Office de Tourisme Couserans Pyrénées
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