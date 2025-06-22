Marché de Selommes

Selommes Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-12-21 12:00:00

Date(s) :

2025-11-23 2025-12-21

Retrouvez le marché de Selommes tous les 4ème dimanches de chaque mois.

Marché de Selommes. Producteurs et commerçants présents Dominique Haaff charcutier traiteur, Eric Pasdeloup miels, Jacky Montaru fromages de chèvres, Ter‘escargots escargots, Rong Demay spécialités asiatiques, Dom Tom 41 spécialités antillaises, les saveurs du marché 45 poissons et crustacés, l’Absolue savons et baumes, Barbara Yvon bijoux magnétiques, la mercerie de Sandrine, la malle à bijoux -bijoux en acier inoxydable. .

Selommes 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 23 81 03 mairie.selommes@wanadoo.fr

English :

Find the Selommes market every 4th Sunday of each month.

German :

Finden Sie den Markt in Selommes an jedem 4. Sonntag im Monat.

Italiano :

Visitate il mercato di Selommes ogni quarta domenica del mese.

Espanol :

Visite el mercado de Selommes cada cuarto domingo del mes.

L’événement Marché de Selommes Selommes a été mis à jour le 2025-09-20 par OT de Vendome Territoires Vendomois