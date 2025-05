Marche de sensibilisation au dépistage des cancers à Blangy – Rue du Manoir Blangy-sur-Bresle, 21 juin 2025 09:00, Blangy-sur-Bresle.

Seine-Maritime

Marche de sensibilisation au dépistage des cancers à Blangy Rue du Manoir Parking Musée du verre Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

Début : 2025-06-21 09:00:00

fin : 2025-06-21 13:00:00

2025-06-21

9h Départs libres du parking du musée du verre

Parcours autour de la boucle de l’Agrion de Mercure Au retour Stands de prévention

Remise de chèque à l’association AGIR AVEC BECQUEREL Pot de l’amitié

Infos 06 86 88 78 25 / blangyloisirs@outlook.fr

Rue du Manoir Parking Musée du verre

Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie +33 6 86 88 78 25 blangyloisirs@outlook.fr

English : Marche de sensibilisation au dépistage des cancers à Blangy

9am: Free departures from the Musée du verre parking lot

Route around the Agrion de Mercure loop On the way back Prevention stands

Cheque presented to the AGIR AVEC BECQUEREL association Pot de l?amitié

Information: 06 86 88 78 25 / blangyloisirs@outlook.fr

German :

9 Uhr: Freie Abfahrt vom Parkplatz des Glasmuseums

Rundgang um die Schleife der Merkur-Azurjungfer Auf dem Rückweg Präventionsstände

Scheckübergabe an den Verein AGIR AVEC BECQUEREL Umtrunk

Infos: 06 86 88 78 25 / blangyloisirs@outlook.fr

Italiano :

ore 9.00: Partenza libera dal parcheggio del Musée du Verre

Percorso intorno all’anello dell’Agrion de Mercure Al ritorno: Stand di prevenzione

Consegna di un assegno all’associazione AGIR AVEC BECQUEREL Aperitivo e amicizia

Informazioni: 06 86 88 78 25 / blangyloisirs@outlook.fr

Espanol :

9h: Salida libre desde el aparcamiento del Musée du Verre

Recorrido por el bucle del Agrion de Mercure A la vuelta Puestos de prevención

Entrega de un cheque a la asociación AGIR AVEC BECQUEREL Copas y amistad

Información: 06 86 88 78 25 / blangyloisirs@outlook.fr

L’événement Marche de sensibilisation au dépistage des cancers à Blangy Blangy-sur-Bresle a été mis à jour le 2025-05-24 par Office de Tourisme Aumale Blangy-sur-Bresle