Marché de Siradan place du village Siradan

Marché à Siradan.

Tous les 1er dimanche du mois.

Pain, crêpes, gaufres, charcuterie, conserves fromages,bières et vin, miel, légumes, pâtisseries…

place du village SIRADAN Siradan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 63 14 83 90

English :

Market in Siradan.

Every 1st Sunday of the month.

Bread, pancakes, waffles, cold meats, preserved cheeses, beer and wine, honey, vegetables, pastries…

German :

Markt in Siradan.

Jeden 1. Sonntag im Monat.

Brot, Crêpes, Waffeln, Wurstwaren, Käsekonserven, Bier und Wein, Honig, Gemüse, Backwaren…

Italiano :

Mercato di Siradan.

Ogni prima domenica del mese.

Pane, frittelle, waffle, salumi, formaggi conservati, birra e vino, miele, verdure, dolci…

Espanol :

Mercado de Siradan.

El primer domingo de cada mes.

Pan, tortitas, gofres, embutidos, quesos en conserva, cerveza y vino, miel, verduras, bollería…

