Marche de solidarité

28 route des Vosges Cleebourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26 12:00:00

Date(s) :

2026-04-26

L’association Solidarité Bremmelbach organise une marche au profit de l’association les enfants de Marthe. Deux circuits sont prévus, un de 5 km et un de 10 km, avec de magnifiques points de vue. Sur réservation.

L’association Solidarité Bremmelbach organise cette marche au profit de l’association les enfants de Marthe (Enfants malades du cancer à Haute Pierre). Le départ et l’arrivée se feront à la salle des fêtes de Cleebourg. Deux circuits sont prévus, un de 5 km pour tous et un de 10 km, passant par les vignes entre Cleebourg et Bremmelbach avec de magnifiques points de vue. Pour les enfants, une activité dessin aura lieu en salle. Une buvette sera à disposition, des knacks, des salades alsaciennes, salades decrudités et pâtisseries maisons seront proposés. .

28 route des Vosges Cleebourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 27 67 05 83

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English :

The association Solidarité Bremmelbach is organizing a walk in aid of the association les enfants de Marthe. Two circuits are planned, one of 5 km and one of 10 km, with magnificent viewpoints. Reservations required.

L’événement Marche de solidarité Cleebourg a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte