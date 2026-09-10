Informations pratiques

Drachenbronn-Birlenbach

Marche de solidarité

1 im Jungenwald Drachenbronn-Birlenbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04 08:00:00

fin : 2026-10-04 16:00:00

Date(s) :

2026-10-04

L’association Solidarité Bremmelbach organise une marche de solidarité, en Alsace verte comme chaque année depuis 2016.

L’association Solidarité Bremmelbach organise une marche de solidarité, en Alsace verte comme chaque année depuis 2016 à la salle des fêtes de Drachenbronn. Le programme de la journée : 8 h à 12 h : circuit de marche autour de Drachenbronn Bremmelbach, 5 ou 10 km au choix. Cette année une initiation à la marche nordique est proposée. Un formateur sera là pour vous guider. Vers 12 h 30 Le repas au prix de 14 € (bouchées à la reine) est limité à 250 personnes avec pour les retardataires une petite restauration à dispo avec Knacks bretzels et de nombreux gâteaux maison. 14H00/16H00 Balade musicale de Cynthia Colombo. Depuis 2016, l’association Solidarité Bremmelbach verse chaque année 4000 € à l’association Les Enfants de Marthe et a aidé plusieurs familles du secteur pour l’achat de matériel handicap. .

1 im Jungenwald Drachenbronn-Birlenbach 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 27 67 05 83

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English :

The Solidarit%E9 Bremmelbach association is organizing a solidarity walk in the Green Alsace region, as it has every year since 2016.

L’événement Marche de solidarité Drachenbronn-Birlenbach a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme de l’Alsace Verte