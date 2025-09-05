Marché de Soudan Soudan

Marché de Soudan Soudan vendredi 5 septembre 2025.

Marché de Soudan

Soudan Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-09-05 2025-09-12 2025-09-19 2025-09-26 2025-10-03 2025-10-10 2025-10-17 2025-10-24 2025-10-31 2025-11-07 2025-11-14 2025-11-21 2025-11-28 2025-12-05 2025-12-12 2025-12-19 2025-12-26

Chaque deuxième vendredi du mois, de 17h à 19h.

Retrouvez le marché local à Saint-Martin de Saint-Maixent

Venez y découvrir des produits frais et artisanaux, tout en soutenant les producteurs locaux.

À bientôt au marché ! .

Soudan 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 55 38

