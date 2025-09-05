Marché de Soudan Soudan
Marché de Soudan Soudan vendredi 5 septembre 2025.
Marché de Soudan
Soudan Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-05
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-09-05 2025-09-12 2025-09-19 2025-09-26 2025-10-03 2025-10-10 2025-10-17 2025-10-24 2025-10-31 2025-11-07 2025-11-14 2025-11-21 2025-11-28 2025-12-05 2025-12-12 2025-12-19 2025-12-26
Chaque deuxième vendredi du mois, de 17h à 19h.
Retrouvez le marché local à Saint-Martin de Saint-Maixent
Venez y découvrir des produits frais et artisanaux, tout en soutenant les producteurs locaux.
À bientôt au marché ! .
Soudan 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 55 38
English : Marché de Soudan
German : Marché de Soudan
Italiano :
Espanol : Marché de Soudan
L’événement Marché de Soudan Soudan a été mis à jour le 2025-08-30 par OT Haut Val De Sèvre