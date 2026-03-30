Marché de Soudan Soudan
Marché de Soudan Soudan vendredi 3 avril 2026.
Marché de Soudan
2 rte Atlantique Soudan Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24
Venez retrouver Ferdinand et ses délicieux produits issus de petits producteurs locaux .
2 rte Atlantique Soudan 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82 lepicerieduval@soliniort.fr
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English : Marché de Soudan
L’événement Marché de Soudan Soudan a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Haut Val De Sèvre
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