Marché de Soudan

2 rte Atlantique Soudan Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24

Venez retrouver Ferdinand et ses délicieux produits issus de petits producteurs locaux .

2 rte Atlantique Soudan 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82 lepicerieduval@soliniort.fr

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English : Marché de Soudan

L’événement Marché de Soudan Soudan a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Haut Val De Sèvre