Marché de St Julien de Peyrolas Saint-Julien-de-Peyrolas 1 juillet 2025 07:00

Gard

Marché de St Julien de Peyrolas Dans le village Saint-Julien-de-Peyrolas Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-01

fin : 2025-08-26

Date(s) :

2025-07-01

Tous les mardis matins, du 1er juillet au 26 août, marché du village où vous pourrez retrouver vos producteurs préférés avec le groupe PlayList DJ Chris pour l’animation musicale

Visite guidée gratuite du village à 10h chaque mardi

.

Dans le village

Saint-Julien-de-Peyrolas 30760 Gard Occitanie +33 4 66 82 18 68

English :

Every Tuesday morning, from July 1 to August 26, village market where you can meet your favorite producers, with PlayList DJ Chris providing musical entertainment

Free guided tour of the village at 10 a.m. every Tuesday

German :

Jeden Dienstagmorgen vom 1. Juli bis 26. August: Dorfmarkt, auf dem Sie Ihre Lieblingsproduzenten finden können, mit der Gruppe PlayList DJ Chris für die musikalische Unterhaltung

Kostenlose Führung durch das Dorf um 10 Uhr jeden Dienstag

Italiano :

Ogni martedì mattina, dal 1° luglio al 26 agosto, mercato del villaggio dove potrete incontrare i vostri produttori preferiti con l’intrattenimento musicale del gruppo PlayList DJ Chris

Ogni martedì, alle 10, visita guidata gratuita del villaggio

Espanol :

Todos los martes por la mañana, del 1 de julio al 26 de agosto, mercado del pueblo donde podrá conocer a sus productores favoritos con el grupo PlayList DJ Chris amenizando la velada musical

Visita guiada gratuita del pueblo todos los martes a las 10 de la mañana

L’événement Marché de St Julien de Peyrolas Saint-Julien-de-Peyrolas a été mis à jour le 2025-06-16 par Office de Tourisme Provence Occitane