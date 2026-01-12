Marché de Sully-sur-Loire – Lundi

Place de Charles de Gaulle et Bld du Champ de Foire Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-03-23 09:00:00

fin : 2026-04-13 13:30:00

Date(s) :

2026-03-23 2026-03-30 2026-04-06 2026-04-13 2026-04-20 2026-04-27 2026-05-04 2026-05-11 2026-05-18 2026-05-25 2026-06-01 2026-06-08 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Un marché très prisé dans la région ! A la découverte des produits du terroir avant une visite du célèbre château.

Le marché de Sully-sur-Loire se tient sur la place principale de la commune, place Charles de Gaulle ainsi que sur les boulevards du Champ de Foire et Jeanne d’Arc ceinturant le château. C’est un lieu vivant, propice à la flânerie, aux rencontres et aux échanges devant des étals multicolores et odorants. Ce marché chargé d’histoire est l’un des rares marchés à se dérouler le lundi matin. Il permettait jadis aux ouvriers de l’industrie de s’approvisionner de façon hebdomadaire. .

Place de Charles de Gaulle et Bld du Champ de Foire Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 20 08 mairie.e.leveille@sully45.com

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L’événement Marché de Sully-sur-Loire – Lundi Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-16 par OT SULLY-SUR-LOIRE