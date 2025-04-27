Marché de terroir Entre Juvigny-en-Perthois et Ménil-sur-Saulx Stainville

Marché de terroir

Entre Juvigny-en-Perthois et Ménil-sur-Saulx Abbaye de Jovilliers Stainville Meuse

Dimanche 2026-04-19 10:00:00

2026-04-19 18:00:00

2026-04-19

L’association Jovilliers Echanges et Culture organise son marché de terroir dans un cadre 18e siècle.

40 exposants, producteurs et artisans locaux environ. Présence d’un affûteur et des emmancheurs apportez vos outils !

Pains et tartes au sucre cuits au feu de bois dans les caves de l’abbaye.

Restauration rapide. Diverses animations au cours de la journée. Convivialité assurée, venez vous ressourcer à Jovilliers !

Entrée gratuite.Tout public

Entre Juvigny-en-Perthois et Ménil-sur-Saulx Abbaye de Jovilliers Stainville 55500 Meuse Grand Est +33 6 01 63 41 40 abbayejovilliers@gmail.com

English :

The Jovilliers Echanges et Culture association organizes its local market in an 18th-century setting.

around 40 exhibitors, local producers and craftsmen. A sharpener and woodworkers will be on hand: bring your tools!

Bread and sugar tarts baked over a wood fire in the abbey cellars.

Fast food. Various events throughout the day. Come and recharge your batteries at Jovilliers!

Free admission.

German :

Der Verein Jovilliers Echanges et Culture organisiert seinen Regionalmarkt in einem Rahmen aus dem 18. Jahrhundert.

jahrhundert. Etwa 40 Aussteller, lokale Produzenten und Handwerker. Anwesenheit eines Schärfers und der Traufgänger: Bringen Sie Ihre Werkzeuge mit!

Brot und Zuckerkuchen, die in den Kellern der Abtei über dem Holzfeuer gebacken werden.

Schneller Verzehr von Speisen und Getränken. Verschiedene Animationen im Laufe des Tages. Geselligkeit garantiert, kommen Sie nach Jovilliers, um neue Energie zu tanken!

Eintritt frei.

Italiano :

L’associazione Jovilliers Echanges et Culture organizza il suo mercato di prodotti locali in una cornice del XVIII secolo.

circa 40 espositori, produttori locali e artigiani. Saranno presenti un affilatore e dei falegnami: portate i vostri attrezzi!

Pane e crostate di zucchero cotti al fuoco di legna nelle cantine dell’abbazia.

Cibo veloce. Varie attività durante la giornata. Venite a fare il pieno di energia a Jovilliers!

Ingresso libero.

Espanol :

La asociación Jovilliers Echanges et Culture celebra su mercado de productos locales en un marco del siglo XVIII.

unos 40 expositores, productores y artesanos locales. Habrá afiladores y carpinteros: ¡traiga sus herramientas!

Tartas de pan y azúcar horneadas al fuego de leña en las bodegas de la abadía.

Comida rápida. Diversas actividades a lo largo del día. Venga a reponer fuerzas a Jovilliers

Entrada gratuita.

