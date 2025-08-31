Marché de Travers La Rochelle
Marché de Travers La Rochelle dimanche 31 août 2025.
Marché de Travers
La Belle du Gabut La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-31 12:00:00
fin : 2025-08-31 20:00:00
Date(s) :
2025-08-31
Venez flâner dans un lieu convivial et laissez-vous surprendre par le talent des créateurs locaux !
Illustrations, bijoux, photos, céramiques, vêtements…vitrail ! Il y en aura pour tous les goûts et toutes les curiosités !
La Belle du Gabut La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine atelierdetravers@gmail.com
English : Travers Market
Come and stroll through this convivial space and be surprised by the talent of local creators!
Illustrations, jewelry, photos, ceramics, clothing? stained glass! There’s something for every taste and every curiosity!
German : Travers Markt
Schlendern Sie durch einen geselligen Ort und lassen Sie sich vom Talent der lokalen Kunstschaffenden überraschen!
Illustrationen, Schmuck, Fotos, Keramik, Kleidung?Glasmalerei! Hier ist für jeden Geschmack und jede Neugier etwas dabei!
Italiano :
Venite a fare un giro in questa accogliente sede e lasciatevi sorprendere dal talento dei designer locali!
Illustrazioni, gioielli, foto, ceramiche, abiti, vetri colorati! Ce n’è per tutti i gusti!
Espanol : Mercado de Travers
Venga a pasear por este acogedor local y déjese sorprender por el talento de los diseñadores locales
Ilustraciones, joyas, fotos, cerámica, ropa… ¡vidrieras! Hay para todos los gustos
