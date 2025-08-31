Marché de Travers La Rochelle

Marché de Travers La Rochelle dimanche 31 août 2025.

Marché de Travers

La Belle du Gabut La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-08-31 12:00:00

fin : 2025-08-31 20:00:00

2025-08-31

Venez flâner dans un lieu convivial et laissez-vous surprendre par le talent des créateurs locaux !

Illustrations, bijoux, photos, céramiques, vêtements…vitrail ! Il y en aura pour tous les goûts et toutes les curiosités !

La Belle du Gabut La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine atelierdetravers@gmail.com

English : Travers Market

Come and stroll through this convivial space and be surprised by the talent of local creators!

Illustrations, jewelry, photos, ceramics, clothing? stained glass! There’s something for every taste and every curiosity!

German : Travers Markt

Schlendern Sie durch einen geselligen Ort und lassen Sie sich vom Talent der lokalen Kunstschaffenden überraschen!

Illustrationen, Schmuck, Fotos, Keramik, Kleidung?Glasmalerei! Hier ist für jeden Geschmack und jede Neugier etwas dabei!

Italiano :

Venite a fare un giro in questa accogliente sede e lasciatevi sorprendere dal talento dei designer locali!

Illustrazioni, gioielli, foto, ceramiche, abiti, vetri colorati! Ce n’è per tutti i gusti!

Espanol : Mercado de Travers

Venga a pasear por este acogedor local y déjese sorprender por el talento de los diseñadores locales

Ilustraciones, joyas, fotos, cerámica, ropa… ¡vidrieras! Hay para todos los gustos

L’événement Marché de Travers La Rochelle a été mis à jour le 2025-08-21 par La Rochelle Tourisme